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Президент Эстонии считает, что ВСУ смогут зимой продолжить контрнаступление

Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская армия зимой сможет продолжить контрнаступление. Поэтому союзники и партнеры должны усилить поддержку Украины и давление на Россию.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на Галифакском форуме по безопасности в Канаде, сообщает РБК-Украина со ссылкой ERR.

"Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и добиться успеха в войне. Теперь мы должны обеспечить, чтобы Украина смогла сохранить этот успех. Неуместно предполагать, что предстоящей зимой Украина не сможет продвинуться дальше", - заявил он.

При этом Карис привел в пример Финляндию, которая победила в Зимней войне. Эстонский лидер на форуме призвал поддержать украинские войска.

"Поэтому нужно продолжать оказывать военную помощь Украине и повышать цену войны для России", - сказал президент.

Напомним, Эстония ранее приняла решение присоединиться к иску против России о геноциде украинцев.

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