Президент Эстония заявила о необходимости преодоления коррупции в Украине

Фото: Керсти Кальюлайд (flickr.com/Estonian Presidency)

Кальюлайд также отметила, что ее страна сотрудничает с Украиной в сфере обороны

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд заявила, что для Украины борьба с коррупцией является наибольшим приоритетом и Эстония готова ей помогать. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кальюлайд также отметила, что ее страна сотрудничает с Украиной в сфере обороны.

"Также делаем сотрудничество в обороне. Артилеристы и пионерские войска сотрудничают, мы тренируем военных медиков, в Эстонии получают лечение украинские военные", - сказала она.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

По ее словам, для Украины борьба с коррупцией является наибольшим приоритетом.

"Этим всем мы помагаем Украине на пути реформ. Для Украины борьба с коррупцией является наибольшим приоритетом. Наши предприниматели готовы инвестировать в Украину. Рынок Украины большой. Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Украины", - добавила она.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую республику.

Ранее Зеленский заявлял, что планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонию. Отмечалось, что во время визита президент планирует перенять опыт Эстонии по модернизации правительства, диджитализации и кибербезопасности.