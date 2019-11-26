Президент Естонія заявила про необхідність подолання корупції в Україні

Кальюлайд також зазначила, що її країна співпрацює з Україною в сфері оборони
Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд заявила, що для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом і Естонія готова їй помагати. Про це вона заявила на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Кальюлайд також зазначила, що її країна співпрацює з Україною в сфері оборони.
"Також робимо співпрацю в обороні. Артилерісти та піонерські війська роблять співпрацю, ми тренуємо військових медиків, в Естонії отримаують лікування українські військові", - сказала вона.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.
За її словами, для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом.
"Цим всім ми допогаємо Україні на шляху реформ. Для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом. Наші підприємці готові інвестувати в Україну. Ринок України великий. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність України", - додала вона.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської республіки.
Раніше Зеленський заявляв, що планує у жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Зазначалося, що під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії у модернізації уряду, діджіталізації і кіберзахисті.