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Президент Естонія заявила про необхідність подолання корупції в Україні

Новини » Політика     26.11.2019 - 12:21
Президент Естонія заявила про необхідність подолання корупції в Україні
Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com/Estonian Presidency)

Кальюлайд також зазначила, що її країна співпрацює з Україною в сфері оборони

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд заявила, що для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом і Естонія готова їй помагати. Про це вона заявила на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Кальюлайд також зазначила, що її країна співпрацює з Україною в сфері оборони.

"Також робимо співпрацю в обороні. Артилерісти та піонерські війська роблять співпрацю, ми тренуємо військових медиків, в Естонії отримаують лікування українські військові", - сказала вона.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

За її словами, для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом.

"Цим всім ми допогаємо Україні на шляху реформ. Для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом. Наші підприємці готові інвестувати в Україну. Ринок України великий. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність України", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської республіки.

Раніше Зеленський заявляв, що планує у жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Зазначалося, що під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії у модернізації уряду, діджіталізації і кіберзахисті.

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