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Президент Эстонии уволила министра за использование служебного авто в личных целях

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уволила министра образования и науки Майлис Репс за использование служебной машины в личных целях. Она продолжит работу как депутат парламента.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как сообщается, Репс подала заявление об отставке в связи с давлением со стороны СМИ, которые выяснили, что она возила своих шестерых несовершеннолетних детей на служебной машине в школу и кружки. Заявление было принято президентом в субботу.

"Я попала под огромное давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что сделала ошибку, и извиняюсь", - написала Репс в социальных сетях.

Отмечается, Репс четыре раза занимала должность министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно членом парламента и членом правления ведущей правящий партии Центра.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке министра обороны Давида Тонояна. На его место назначен военный советник премьер-министра Никола Пашиняна.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера.

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