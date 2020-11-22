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Президент Естонії звільнила міністра за використання службового авто в особистих цілях

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Естонії Керсті Кальюлайд звільнила міністра освіти і науки Майліс Репс за використання службової машини в особистих цілях. Вона продовжить роботу як депутат парламенту.

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Про це повідомляє прес-служба президента.

Як повідомляється, Репс подала заяву про відставку у зв'язку з тиском з боку ЗМІ, які з'ясували, що вона возила своїх шістьох неповнолітніх дітей на службовій машині в школу і гуртки. Заява була прийнята президентом у суботу.

"Я потрапила під шалений тиск у зв'язку з суміщенням ролі міністра і матері. Я визнаю, що зробила помилку, і вибачаюсь", - написала Репс у соціальних мережах.

Зазначається, Репс чотири рази обіймала посаду міністра освіти і науки в Естонії, була неодноразово членом парламенту і є членом правління провідної правлячий партії Центру.

Нагадаємо, президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку міністра оборони Давида Тонояна. На його місце призначений військовий радник прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Крім того, раніше президент США Дональд Трамп звільнив міністра оборони Марка Еспера.

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