Президент ЕИБ назвал условие для быстрого восстановления Украины

"Как только мы начинаем говорить о восстановлении Украины в мирное время, которое, я надеюсь, скоро наступит, мы знаем, что это будет глобальным вызовом наибольшего масштаба, который я когда-либо видел. Для этого нам необходима поддержка всего международного сообщества", - отметил Гоер.

Он также добавил, что настроен оптимистично. По его словам, когда в Украине начнется восстановление разрушенных территорий, то украинцы отстроят все еще лучше.

Гоер заявил, что Европейская комиссия вместе с правительством Украины работают над платформой для поддержки плана реконструкции Rebuild Ukraine Facilit.

Данная платформа будет аккумулировать грантовую помощь и кредитные предложения. При этом Гоер добавил, что Европейский инвестиционный банк готов поддержать эту инициативу.

Президент ЕИБ добавил, что инвесторы должны видеть, что Украина готова не только к восстановлению, но и к устранению препятствий, которые могут появится. Он отметил, что важным условием является соблюдение верховенства права. И это ключевой момент, без которого инвесторы не придут в страну.