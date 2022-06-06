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Президент ЕИБ назвал условие для быстрого восстановления Украины

Фото: президент ЕИБ Вернер Гоер (eib.org)
Автор: Роман Мирончук

Для скорейшего восстановление Украины необходимо, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно.

Об этом заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Гоер в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Как только мы начинаем говорить о восстановлении Украины в мирное время, которое, я надеюсь, скоро наступит, мы знаем, что это будет глобальным вызовом наибольшего масштаба, который я когда-либо видел. Для этого нам необходима поддержка всего международного сообщества", - отметил Гоер.

Он также добавил, что настроен оптимистично. По его словам, когда в Украине начнется восстановление разрушенных территорий, то украинцы отстроят все еще лучше.

Гоер заявил, что Европейская комиссия вместе с правительством Украины работают над платформой для поддержки плана реконструкции Rebuild Ukraine Facilit.

Данная платформа будет аккумулировать грантовую помощь и кредитные предложения. При этом Гоер добавил, что Европейский инвестиционный банк готов поддержать эту инициативу.

Президент ЕИБ добавил, что инвесторы должны видеть, что Украина готова не только к восстановлению, но и к устранению препятствий, которые могут появится. Он отметил, что важным условием является соблюдение верховенства права. И это ключевой момент, без которого инвесторы не придут в страну.

Напомним, Евросоюз готовит план по увеличению экспорта украинских продуктов наземным маршрутом.

Мы также писали о том, что ЕС разработал план отказа от российского газа.

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Европейский инвестиционный банк