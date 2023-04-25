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Президент доручив розробити план першочергових заходів в окупованому Криму, - Ташева

Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українська влада готує план першочергових заходів, які відбуватимуться у деокупованому Криму.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, пише Крим.Реалії.

"Сьогодні ми бачимо більше розуміння того, що Крим буде звільнено. Для нас немає дороги назад. У нас є доручення президента щодо розробки та підготовки плану першочергових заходів у Криму, які проводитимуться одразу після його деокупації. Від держорганів ми вже одержали осмислені відповіді", - розповіла Ташева.

За її словами одним із головних завдань буде поновлення публічних органів влади в українському Криму за формулою: від військової адміністрації до військово-цивільної і далі - до нормального повсякденного життя. Окрім цього значних зусиль вимагатиме верифікація всіх ухвалених у період окупації Криму рішень.

Нагадаємо, Ташева також розповіла, як Україна буде звільняти Крим.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський впевнений, що деокупація Криму є безальтернативною.

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