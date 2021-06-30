Президент "Динамо" прокомментировал травму Беседина на Евро-2020

"Как и вся страна, я с особым волнением следил вчера за перипетиями событий в сложнейшей игре 1/8 финала Евро-2020, в которой наша команда вырвала поистине историческую победу. В такой вечер мне, как и любому болельщику сборной Украины, хотелось светиться от счастья и радоваться успеху, в том числе и большой группы воспитанников киевского "Динамо", - заявил Суркис.

По его словам, то, с каким мужеством Артем встретил очередной удар футбольной судьбы, как он держал себя, покидая газон, "смягчило те первые, жуткие впечатления".

"Да, ценой своего здоровья наш нападающий добыл решающее преимущество над соперником. И я признателен всем футболистам и тренерам сборной, отметившим поистине героический вклад Артема в эту победу. Что же касается последствий… Увы, чуда не произошло. Повреждение оказалось тяжелым и требующим длительного срока восстановления", - добавил президент "Динамо".

Он также рассказал, что знает Беседина не только как настоящего, не жалеющего себя спортсмена, но и как чрезвычайно сильного человека.

"Знаю, как ждал он, с какой отдачей готовился к сезону, к финальному турниру Евро-2020. Уверен, что и на сей раз, снова оказавшись без любимого дела, вне футбольного поля, Артем сделает все, чтобы как можно быстрее вернуться. В свою очередь и футбольный клуб "Динамо" сделает все необходимое для этого. Беседин - один из лидеров нашей команды, такие ребята - это золотой фонд "Динамо" и украинского футбола. Артем, ты - не один! Мы все - тренеры и партнеры, персонал клуба и болельщики - будем ждать твоего возвращения в строй. Ждать столько, сколько потребуется. Не сомневайся, впереди у тебя новые турниры и победы", - резюмировал он.