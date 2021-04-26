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Президент "Динамо" поблагодарил болельщиков за поддержку

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 14:18
Президент "Динамо" поблагодарил болельщиков за поддержку Фото: Игорь Суркис (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился первыми эмоциями после завоевания чемпионских наград клуба по итогам сезона-2020/2021.

Об этом Суркис рассказал в интервью сайту "Динамо".

"Создать за короткий период боеспособную команду, которая на сегодня за три тура до окончания чемпионата завоевала золотые награды, с хорошим преимуществом, не на нервах - это дорогого стоит", - заявил президент клуба, комментируя результат работы Мирчи Луческу.

Он также отметил, что назначение Луческу главным тренером клуба - было непростое решение

"Как вы знаете, мы стремимся в Европу, но мыслим не по-европейски. Нам до этого далеко. В Европе на подобный шаг среагировали бы спокойнее. Но посмотрите - команда выиграла Суперкубок, затем вышла в Лигу чемпионов, попала в Лигу Европы, где обыграла непростой "Брюгге", выиграла золотые медали, будет играть в финале Кубка. Тем не менее, есть люди, которые не болеют, а создается впечатление, хотят, чтобы команда не выигрывала", - отметил Суркис.

В то же время он поблагодарил "миллионную армию болельщиков" за поддержку и веру в команду. Также он отметил тернопольских болельщиков, которые недавно поддержали Луческу во время победного матча.

"Они поддержали Мистера, и это дает ему вдохновение. У меня же одно желание - чтобы он работал как можно дольше и приносил славу киевскому "Динамо", - сказал Суркис.

Напомним, вчера киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021. Игроки Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.

Это стало возможным после того, как в 23-м туре УПЛ "Динамо" в Киеве разгромило "Ингулец" со счетом 5:0. Киевляне стали недосягаемы для своего ближайшего преследователя "Шахтера" и вернули чемпионство в столицу.

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