Президент "Динамо" подякував уболівальникам за підтримку
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився першими емоціями після завоювання чемпіонських нагород клубу за підсумками сезону-2020/2021.
"Створити за короткий період боєздатну команду, яка на сьогодні за три тури до закінчення чемпіонату завоювала золоті нагороди, з хорошою перевагою, не на нервах - це дорогого коштує", - заявив президент клубу, коментуючи результат роботи Мірчі Луческу.
Він також зазначив, що призначення Луческу головним тренером клубу - було непросте рішення
"Як ви знаєте, ми прагнемо до Європи, але мислимо не по-європейськи. Нам до цього далеко. У Європі на подібний крок зреагували б спокійніше. Але подивіться - команда виграла Суперкубок, потім вийшла в Лігу чемпіонів, потрапила в Лігу Європи, де обіграла непростий "Брюгге", виграла золоті медалі, гратиме у фіналі Кубка. Однак, є люди, які не хворіють, а складається враження, хочуть, щоб команда не вигравала", - зазначив Суркіс.
Водночас він подякував "мільйонній армії вболівальників" за підтримку і віру в команду. Також він відзначив тернопільських уболівальників, які нещодавно підтримали Луческу під час переможного матчу.
"Вони підтримали Містера, і це дає йому натхнення. У мене ж одне бажання - щоб він працював якомога довше і приносив славу київському "Динамо", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, вчора київське "Динамо" завоювало золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2020-2021. Гравці Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.
Це стало можливим після того, як у 23-му турі УПЛ "Динамо" в Києві розгромило "Інгулець" з рахунком 5:0. Кияни стали недосяжні для свого найближчого переслідувача "Шахтаря" і повернули чемпіонство в столицю.