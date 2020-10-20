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Президент о деятельности правоохранителей: моя оценка неудовлетворительная

Киев, Вторник 20 октября 2020 11:23
Президент о деятельности правоохранителей: моя оценка неудовлетворительная
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский не доволен работой правоохранителей в антикоррупционном вопросе. По его словам, для борьбы против коррупции есть все.

Об этом он сказал в своем обращении.

Он обратился к нардепам с просьбой сосредоточить свое внимание на антикоррупционном вопросе.

"Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право давать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. И я верю, ее можно и нужно исправить", - заявил он.

Зеленский заявил о готовности увольнять руководителей правоохранительных органов, в том числе министров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года.

В материале РБК-Украина "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках" подчеркивалось, что глава СБУ Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а Венедиктова - министром юстиции.

Отметим, посол Японии назвал приоритетные для G7 направления реформ в Украине.

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