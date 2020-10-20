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Президент про діяльність правоохоронців: моя оцінка незадовільна

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 11:23
Президент про діяльність правоохоронців: моя оцінка незадовільна
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський не задоволений роботою правоохоронців в антикорупційному питанні. За його словами, для боротьби проти корупції є все.

Про це він сказав у своєму зверненні.

Він звернувся до нардепів з проханням зосередити свою увагу на антикорупційному питанні.

"Я не маю права втручатись у вашу роботу, але маю право давати їй оцінку. Моя оцінка - незадовільна. Та я вірю, її можна та потрібно виправити", - заявив він.

Зеленський заявив про готовність звільнювати керівників правоохоронних органів, в тому числі міністрів.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що йому потрібен результат в боротьбі з корупцією. Він дав генпрокурору Ірині Венедиктовій час до кінця року.

У матеріалі РБК-Україна "Невдалі кадри: чому при владі знову заговорили про гучні відставки" підкреслювалося, що глава СБУ Іван Баканов може стати новим генпрокурором, а Венедиктова - міністром юстиції.

Зазначимо, посол Японії назвав пріоритетні для G7 напрямки реформ в Україні.

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