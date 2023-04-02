Президент Чорногорії з розгромом програє у другому турі виборів
Фото: президент Чорногорії Міло Джуканович (Getty Images)
Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович із розгромом програє у другому турі виборів глави держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.
Кандидат у президенти від руху "Європа зараз" Яків Мілатович набрав 60,1%, а чинний президент – 39,9%. Дані засновані на майже 90% вибірки, оголошеної екзитполом CEMI.
Представник CEMI Ана Ненезіч заявила, що результати виборів кардинально не зміняться.
Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.
До речі, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталося після того, як не вдалося сформувати уряд.
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