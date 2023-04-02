Президент Черногории с разгромом проигрывает во втором туре выборов

Действующий президент Черногории Мило Джуканович с разгромом проигрывает во втором туре выборов главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG .

Кандидат в президенты от движения "Европа сейчас" Яков Милатович набрал 60,1%, а действующий президент - 39,9%. Данные основаны на почти 90% выборки, объявленной экзитполом CEMI.

Представитель CEMI Ана Ненезич заявила, что результаты выборов кардинально не изменятся.

Напомним, 25 февраля Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок в Черногории.

К слову, 16 марта он подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как не удалось сформировать правительство.

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