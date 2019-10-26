Президент Чили попросил правительство уйти в отставку на фоне протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне протестов. Об этом он сказал в ходе обращения, опубликованного в Twitter.

"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", - сказал он.

Кроме того, президент Чили "намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".

Напомним, вЧили на очередную акцию протеста в пятницу, 25 октября, собралось более миллиона человек, она стала крупнейшей в истории страны. Протестующие требовали проведения социальных реформ.

В городе Сантьяго, столице Чили, демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было. Марши протеста с участием тысяч людей также прошли в других городах страны.

Одной из причин начала протестов стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго. Акции быстро распространились по всей стране, среди требований были также повышение заработной платы и пенсий, снижение цен на лекарства и проведение конституционной реформы.