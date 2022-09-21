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Президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні

Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Чехії Мілош Земан заявив про необхідність збільшення допомоги Україні реагуючи на мобілізацію в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника президента Жирі Овчачека.

"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України", - йдеться у повідомленні.

Земан заявив, що адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні.

Президент зазначив, що допомога має стосуватись не лише військової сфери.

Нагадаємо, що прем'єр Чехії Петр Фіала назвав часткову мобілізацію в РФ ще одним доказ, що Росія єдиний агресор.

Раніше, президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

Також, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує призвати 300 тисяч резервістів.

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