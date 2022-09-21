Президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні

Президент Чехії Мілош Земан заявив про необхідність збільшення допомоги Україні реагуючи на мобілізацію в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника президента Жирі Овчачека.
"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України", - йдеться у повідомленні.
Земан заявив, що адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні.
Президент зазначив, що допомога має стосуватись не лише військової сфери.
Нагадаємо, що прем'єр Чехії Петр Фіала назвав часткову мобілізацію в РФ ще одним доказ, що Росія єдиний агресор.
Раніше, президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.
Також, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує призвати 300 тисяч резервістів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.