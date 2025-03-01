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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Президент Чехії закликав створити коаліцію за справедливий мир в Україні

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Чеської Республіки Петр Павел закликав країни вільного світу створити коаліцію за встановлення миру в Україні. Заява пролунала в контексті актуальної позиції адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Х.

На думку Павела, настав час подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні.

"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", - написав він.

Візит Зеленського до Великої Британії та оборонна угода

У суботу, 1 березня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Лондона.

В рамках візиту український лідер провів зустріч з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Глава уряду підтвердив "повну підтримку" України з боку Великої Британії.

Крім того, була підписана угода про отримання 2,26 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів) на оборонні потреби України. Договір підписано у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Президент Володимир Зеленський заявив, що позика на зміцнення обороноздатності України, буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів.

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Чехія