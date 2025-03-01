Президент Чехії закликав створити коаліцію за справедливий мир в Україні

Візит Зеленського до Великої Британії та оборонна угода

У суботу, 1 березня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Лондона.

В рамках візиту український лідер провів зустріч з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Глава уряду підтвердив "повну підтримку" України з боку Великої Британії.

Крім того, була підписана угода про отримання 2,26 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів) на оборонні потреби України. Договір підписано у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Президент Володимир Зеленський заявив, що позика на зміцнення обороноздатності України, буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів.

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