Президент Чехії вважає, що тимчасова окупація може стати ціною виживання України

На його думку, було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території. За його словами, Захід не хоче винищення української нації.

Павел зазначив, що Україна наразі не перебуває в такій ситуації, коли вона могла б звільнити окуповані Росією райони в осяжному майбутньому, навіть за підтримки Заходу, без великих людських втрат.

"Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", - сказав президент Чехії.

Він вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, але, за його словами, війну не можна виграти на полі бою. Він вважає, що більш потужним інструментом для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку Європи та США.

"В інтересах обох сторін Атлантики чинити набагато більший економічний тиск на Росію. Цей тиск є дуже ефективним з точки зору сили переконання. Я вважаю, що з огляду на нинішній стан російської економіки, (росіяни) не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть реалізовані, у Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється", - зазначив Павел.