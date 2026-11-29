Президент Чехії висловив претензії до міністра оборони через Україну
Президент Чехії Петр Павел різко розкритикував роботу Яроміра Зуни на посаді міністра оборони. На його думку, діяльність посадовця має деструктивний характер і шкодить країні, зокрема через його позицію щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceska televize.
Як приклад глава держави навів ситуацію, коли Зуна перешкоджав начальнику Генерального штабу Мирославу Главачу відвідати Україну. Метою поїздки було вивчення українського бойового досвіду.
"Мушу сказати, що його діяльність я сприймаю скоріше як деструктивну, як таку, що шкодить Чеській Республіці, а не як те, що нам якось допомагає", - зізнався Павел.
Крім того, президента непокоять "деякі нестандартні кадрові заходи" в Міністерстві оборони. Насамперед ідеться про неодноразові спроби Зуни обмежити оборонні витрати, а також його заяви про те, що виділення на оборону 2% ВВП є достатнім.
На переконання Павела, така позиція міністра відповідає політичному курсу його партії "Свобода і пряма демократія" (SPD).
Він звернув увагу на те, що для цієї політичної сили підтримка України також не є пріоритетом.
До речі, нещодавно Петр Павел також назвав невдалим рішення не залучати чеських військових до навчань Koalicja 2026. У їхніх межах збройні сили 11 європейських країн у Польщі відпрацьовували сценарії підтримки миру в Україні після завершення російської агресії.
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