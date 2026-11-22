Запропонований бюджет Європейського Союзу є неприйнятним для Чехії, особливо у частині, що стосується багатомільярдної допомоги для України.

Про це заявив чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irozhlas .

Окрім критики нової допомоги для України, глава чеського уряду також виступив проти скорочення фінансування Чехії, а також витрат на утримання європейських інституцій.

Як відомо, 21 листопада президент Європейської ради Антоніу Кошта представив оновлені рамки переговорів щодо багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Згідно з ними, фінансування пропонується зменшити на 204 млрд євро порівняно з початковим проєктом Єврокомісії, який низка країн вважає надто обтяжливим.

Бабіш, однак, не підтримує запропонованого урізання бюджету. За його словами, ірландське головування пропонує зменшити його на 32 млрд євро.

"Це для нас абсолютно неприйнятно", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що Чехія поступово збільшує свої внески до бюджету Євросоюзу. Водночас, за словами Бабіша, нова пропозиція передбачає скорочення фінансування країни на 7,5 млрд крон.

Прем'єр також обурився обсягом коштів, які планують спрямувати на утримання європейських інституцій. За його оцінками, на Європарламент, Єврокомісію та чиновників упродовж семи років передбачено 100 млрд євро.

Окремо Бабіш виступив проти виділення Україні 100 млрд євро з бюджету ЄС.

"Чому ми повинні давати Україні гроші з європейського бюджету? Україна повинна отримувати гроші поза європейським бюджетом", - поскаржився глава чеського уряду.

Варто зазначити, що Антоніу Коштата, який представляє 27 країн-членів Євросоюзу, прагне до кінця року досягти компромісу щодо бюджету. Йдеться про узгодження внесків держав-членів та пошук нових джерел доходів для фінансування спільних потреб.

Останню бюджетну пропозицію Кошти розкритикував і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, хоча його позиція відрізняється від поглядів Бабіша. Німеччина, на відміну від Чехії, є чистим донором бюджету ЄС. Мерц вважає, що загальний обсяг бюджету потрібно скоротити, водночас забезпечивши Україні стабільну багаторічну фінансову підтримку.