Президент Чехии Петр Павел подверг резкой критике работу Яромера Зуны в должности министра обороны. По его мнению, деятельность последнего носит деструктивный характер и вредит стране, в частности, из-за его позиции по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceska televize .

В качестве примера глава государства привел ситуацию, когда Зуна препятствовал начальнику Генерального штаба Мирославу Главачу в поездке в Украину. Ее целью было изучение украинского боевого опыта.

"Должен сказать, что его деятельность я воспринимаю скорее как деструктивную, как вредящую Чешской Республике, а не как то, что нам как-то помогает", - заявил Павел.

Кроме того, президента беспокоят "некоторые нестандартные кадровые меры" в Министерстве обороны. В частности, речь идет о неоднократных попытках Зуны ограничить расходы на оборону, а также о его заявлениях, что выделение на оборону 2% ВВП является достаточным.

По мнению Павела, такая позиция министра соответствует политическому курсу его партии "Свобода и прямая демократия" (SPD).

Он обратил внимание на то, что для этой политической силы поддержка Украины также не является приоритетом.

Ранее Петр Павел также назвал неудачным решение не привлекать чешских военных к учениям Koalicja 2026. В их рамках вооруженные силы 11 европейских стран отрабатывали в Польше сценарии поддержки мира в Украине после завершения российской агрессии.