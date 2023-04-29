Президент Чехії відвідав Дніпро та вшанував пам'ять жертв російської агресії

Лисак повідомив, що сьогодні вони разом з Павелом відвідали один з гуртожитків, в якому проживають переселенці з різних областей Україн. Зокрема з Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської областей.

"Бувало таке, що (в гуртожитку - ред.) одномоментно розміщували до 500 переселенців. Нині залишається трохи більш як 70", - повідомив глава ОВА.

Фото: президент Чехії відвідав Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, він повідомив, що разом з чеським президентом вони вшанували пам'ять загиблих від російської агресії.

"В пам'ять про загиблих поклали квіти. Вшанували й оборонців на Алеї Пам'яті", - додав Лисак.

Нагадаємо, вчора президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.

В цей момент в більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Тому чеському президенту разом з колегою довелось пройти до укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.