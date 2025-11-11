Президент Чехії відреагував на зняття українського прапора в парламенті Окамурою

Як відомо, новий антиукраїнський голова парламенту Чехії Томіо Окамура 6 листопада зняв із будівлі установи прапор України, який висів там із 2022 року на знак солідарності, що спричинило скандал.

Чеський президент сказав із цього приводу, що прапори України як символ солідарності мають і далі висіти в Чехії, але припинення різного роду допомоги Києву було б гіршим.

Павел нагадав, що українські прапори в Чехії вивісили "як символ солідарності з країною, атакованою агресивною державою".

"Я думаю, що в цьому нічого не змінилося. Україна все ще є об'єктом російської агресії, і поки не буде укладено мирну угоду, наша солідарність із нею не повинна слабшати", - додав він.

Чеський президент сказав також, що більшої шкоди завдала б зміна позиції Чехії щодо допомоги Україні - у матеріальному плані, фінансовому, військовому чи будь-якому іншому.

"Це мало б прямий вплив на загибель людей, поранення, матеріальні збитки. Я переконаний, що наша допомога повинна продовжуватися, тому що це не тільки солідарність з Україною, а й вираження цінностей, за якими ми, як демократична країна, повинні стояти", - заявив Павел.