Італія вимагає від ЄС навести лад у переговорах щодо України
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала Європейський Союз чітко визначити переговірників щодо України, щоб уникнути хаосу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У листі до президента Європейської ради Антоніо Кошти Мелоні наголосила, що нинішній підхід із залученням багатьох різних форматів та представників підриває довіру до ЄС.
Вона закликала обговорити це питання на неформальному саміті в Дубліні, а остаточне рішення ухвалити під час зустрічі лідерів у грудні.
"Проєктуючи образ Європи, яка діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче продовження цієї війни", - написала вона.
Протягом останніх тижнів радники з безпеки з Франції, Німеччини та Британії брали участь у зустрічах з американськими та українськими посадовцями, а також проводили переговори в Осло та Брюсселі.
Окрім того, президент Фінляндії та прем'єр Норвегії проводили телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Мелоні, подібні дубльовані ініціативи не допомагають зупинити агресію, тому блок має раз і назавжди вирішити, хто саме і з яким мандатом представлятиме ЄС за столом переговорів.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше повідомлялося про ймовірність першої з 2019 року особистої зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, до переговорів щодо якої планували долучитися й США.