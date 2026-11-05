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Президент Чехии отверг амбиции стать европейским переговорщиком по Украине

21:50 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Президент Чехии отверг амбиции стать европейским переговорщиком по Украине Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
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Президент Чехии Петр Павел не имеет амбиций становиться европейским переговорщиком по завершению войны в Украине, однако готов поделиться опытом работы в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

Глава чешского государства отметил, что европейские страны должны самостоятельно избрать своего представителя для этого процесса. В то же время, он готов приобщиться при необходимости.

"У меня точно нет таких амбиций. Я был бы, безусловно, рад, если бы мог поделиться своим опытом как с НАТО, так и Европейского Союза. Но, безусловно, европейские государства сами будут решать, кого они видят своим представителем", - подчеркнул Павел.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники писало, что чешский лидер якобы рассматривается среди нескольких главных переговорщиков с Москвой.

Однако президент Чехии подчеркнул, что никаких реальных обсуждений или переговоров на этот счет не велось, назвав такие публикации журналистским заключением на основе предварительных заявлений.

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала Европейский Союз четко определить переговорщиков по Украине, чтобы избежать путаницы и хаоса в дипломатических процессах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить прекращение войны непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным после собственной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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