Президент Чехии отверг амбиции стать европейским переговорщиком по Украине

Президент Чехии Петр Павел не имеет амбиций становиться европейским переговорщиком по завершению войны в Украине, однако готов поделиться опытом работы в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK .

Глава чешского государства отметил, что европейские страны должны самостоятельно избрать своего представителя для этого процесса. В то же время, он готов приобщиться при необходимости.

"У меня точно нет таких амбиций. Я был бы, безусловно, рад, если бы мог поделиться своим опытом как с НАТО, так и Европейского Союза. Но, безусловно, европейские государства сами будут решать, кого они видят своим представителем", - подчеркнул Павел.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники писало, что чешский лидер якобы рассматривается среди нескольких главных переговорщиков с Москвой.

Однако президент Чехии подчеркнул, что никаких реальных обсуждений или переговоров на этот счет не велось, назвав такие публикации журналистским заключением на основе предварительных заявлений.