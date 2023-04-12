Президент Чехії про страту бійця ЗСУ: якщо відео справжнє, Росія прирівняється до ІДІЛ

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, у мережі оприлюднили відео жорстокої кари українського військового, яку скоїли російські окупанти.

Після цього Служба безпеки України розпочала досудове розслідування вбивства військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.