Президент Чехии о казни бойца ВСУ: если видео настоящее, Россия приравнивается к ИГИЛ

Сегодня, 12 апреля, чешский президент Петр Павел заявил, что если видео с казнью украинского военного правдиво, то Россия должна приравняться к ИГИЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.
Напомним, вчера, 11 апреля, в сети обнародовали видео жестокой казни украинского военного, которую совершили российские оккупанты.
После этого Служба безопасности Украины начала досудебное расследование убийства военного.
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