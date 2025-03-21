Президент Чехії розповів, чи застав нічний обстріл в Одесі

Президент Чехії Петр Павел учора, 20 березня, виїхав з Одеси менш ніж за пів години до початку сильних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Павела під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.
"Ми поїхали з міста десь за 20 хвилин до початку сильних вибухів. Це було не через інцидент - ми були там запланований період часу, і це просто так співпало", - зауважив він.
За словами президента Чехії, він виніс з цієї атаки свій висновок, а саме те, що треба бути справді дуже цинічним, заявляючи про готовність до мирних перемовин або будь-яких перемовин про припинення вогню, а в той час запускати масовану атаку по цивільній інфраструктурі.
"Дуже важко працювати з такою стороною перемовин, і я думаю, що нам треба звернути увагу на ці події, щоби продемонструвати, як Росія переходить до мирних перемовин. І за це має бути відповідальність. Нам треба бути дуже обережними щодо будь-якої майбутньої умови", - підсумував Павел.
Нагадаємо, що у ніч на 21 березня Росія влаштувала масовану дронову атаку по Одесі та району. У трьох місцях міста виникли масштабні пожежі.
Через атаку дронів було пошкоджено магазини, торговий центр, житлову багатоповерхівку. Троє людей дістали поранення, зокрема діти.
Варто зауважити, що росіяни обстріляли місто якраз під час приїзду президента Чехії Петра Павела, який, своєю чергою, заявив, що це не схоже, що Росія хоче перемир'я.
Загалом РФ запустила по Україні 214 дронів із п'яти напрямків. ППО збила 114 із них.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.