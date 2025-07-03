Президент Чехії попередив про загрозу для чеської ініціативи з постачання снарядів ЗСУ

Підтримка ЗСУ з боку Чехії

Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Вже у червні 2024 року Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських снарядів, закуплених за її ініціативою. Загалом нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова розповіла, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів триває. Наразі Чехія інвестувала в цю ініціативу 1 мільярд чеських крон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.