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Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75

Фото: Володимир Зеленський та Петр Павел (prezidentpavel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Чехії Петр Павел подарував українському лідеру Володимиру Зеленському легендарний чеський пістолет CZ 75.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павел у Twitter.

"У лютому 2022 року Росія сильно вдарили по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму України я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22", - написав він.

До того ж, у березні тодішній президент Чехії Мілош Земан нагородив Зеленського найвищою державною нагородою країни - орденом Білого Лева. Павел зазначив, що вручений орден описує мужність, з якою він стоїть на чолі своєї нації.

Додамо, що CZ 75 - це самозарядний пістолет, якій виробили у Чехословаччині у 1975 році. Його широко використовують у всьому світі. У Чехії його застосовує переважно поліція.

Велика дульна енергія пістолета у поєднанні з довгою прицільною лінією забезпечують високу точність стрільби за високої пробивної здатності кулі. Його зручно тримати у руці та стріляти з нього.

Нагадаємо, нещодавно Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який відправляється на фронт.

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ЧехіяВолодимир Зеленський