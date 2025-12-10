Президент Чехії застеріг новий уряд від згортання допомоги Україні

Під час зустрічі з представниками Ліберця глава держави наголосив, що припинення підтримки України було б стратегічною помилкою.

Дана заява була озвучена на тлі формування нової коаліції в уряді, адже партії ANO, SPD та "Мотористи" вже заявили про необхідність перегляду підтримки України з боку Чехії. Так, напередодні спікер Палати депутатів Томіо Окамура (SPD) заявив журналістам, що SPD бажає припинити будь-яке надсилання грошей Україні та чеську ініціативу щодо боєприпасів.

Водночас Петр Павел вважає, що Чехія має продовжувати підтримувати Україну не лише з ідеологічних, а й з практичних причин, оскільки згортання допомоги позбавить Чехію майбутніх можливостей у відбудові України та знизить рівень її власної безпеки.

"Навіть якби відкинути солідарність, принципи й цінності та дивитися на ситуацію лише прагматично, припиняти підтримку України зараз - абсолютно нелогічно. Адже це закрило б нам шлях до майбутньої співпраці у відбудові України, яка рано чи пізно розпочнеться. Тому навіть ті, хто не вважає за потрібне допомагати країні, на яку напали, мають розуміти: підтримка України зміцнює і нашу безпеку в майбутньому та відкриває значні економічні можливості", - зазначив президент.

Крім того, за його словами, після завершення війни розпочнеться масштабний процес відновлення, і країни, які виявили солідарність із Києвом, матимуть більше шансів долучитися до цього процесу та отримати від нього економічні вигоди.