Президент Чехии предостерег новое правительство от сворачивания помощи Украине

Во время встречи с представителями Либерца глава государства подчеркнул, что прекращение поддержки Украины было бы стратегической ошибкой.

Данное заявление было озвучено на фоне формирования новой коалиции в правительстве, ведь партии ANO, SPD и "Мотористы" уже заявили о необходимости пересмотра поддержки Украины со стороны Чехии. Так, накануне спикер Палаты депутатов Томио Окамура (SPD) заявил журналистам, что SPD желает прекратить любую отправку денег Украине и чешскую инициативу по боеприпасам.

В то же время Петр Павел считает, что Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только по идеологическим, но и по практическим причинам, поскольку сворачивание помощи лишит Чехию будущих возможностей в восстановлении Украины и снизит уровень ее собственной безопасности.

"Даже если бы отбросить солидарность, принципы и ценности и смотреть на ситуацию только прагматично, прекращать поддержку Украины сейчас - абсолютно нелогично. Ведь это закрыло бы нам путь к будущему сотрудничеству в восстановлении Украины, которое рано или поздно начнется. Поэтому даже те, кто не считает нужным помогать стране, на которую напали, должны понимать: поддержка Украины укрепляет и нашу безопасность в будущем и открывает значительные экономические возможности", - отметил президент.

Кроме того, по его словам, после завершения войны начнется масштабный процесс восстановления, и страны, которые проявили солидарность с Киевом, будут иметь больше шансов присоединиться к этому процессу и получить от него экономические выгоды.