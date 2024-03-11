Президент Чехії озвучив терміни передачі 800 тисяч снарядів для України

"Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів", - сказав колишній генерал НАТО.

Видання зазначає, що таким чином, чеський лідер зробив те, що не зміг реалізувати Європейський Союз, країни якого поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Країни, з яких надходять боєприпаси, не уточнюються. ЗМІ припускають, що це країни, які досі зберігали нейтралітет у війні або не виступали відкрито проти Росії: Південна Корея, Південна Африка і Туреччина.

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

В лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі потрібно було зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина виділила тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Днями Павел заявив, що союзники уже знайшли майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Мільйон снарядів від ЄС

На початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів. Однак країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.

Натомість, Європейський Союз готовий виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

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