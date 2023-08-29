Президент Чехії: не можна допустити перемоги РФ, потрібно більше допомагати Україні

"Російська агресія і зростаюча напористість загрожують підірвати чинний нині міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах і співпраці", - йдеться у заяві.

Павел пишається силою та єдністю, з якими Чехія стала на захист України та надала притулок біженцям. Також країні вдалося звільнитися від залежності від російських енергоресурсів, хоча це здавалося неможливим.

Підтримка Україні

Підтримка України залишиться частиною всіх переговорів президента Чехії, які він вважає не тільки солідарними і морально правильними, а й розумними, стратегічними і ключовими для забезпечення безпеки його країни.

"Підтримка має залишатися максимально широкою, Україна потребує гуманітарної, військової, економічної, політичної допомоги", - сказав Павел.

Він також закликав створити умови для того, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу (НАТО) після закінчення війни і виконання необхідних критеріїв.

Чим небезпечна перемога РФ

Президент Чехії пояснив, що перемога Росії посилить неприпустиму несправедливість в Україні та її мешканцях і водночас спонукає Росію здійснити подальші ворожі кроки щодо інших європейських країн, включно з Чехією.

"У нас уже є досвід, і не треба спекулювати на тему того, що Росія так і не змирилася з втратою політичного впливу над нашою країною. І також очевидно, що такий результат надихнув би й інші країни, які думають як Росія", - зазначив президент.

Допомога Україні від Чехії

Нещодавно повідомлялось, що уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України.

Також Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни з Росією.

Вчора прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що війна в Україні може зайти в глухий кут або заморозитися. А шанси на швидке її закінчення "стають дедалі меншими".