Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян вступити до лав ЗСУ

Допомога Україні від Чехії

Нагадаємо, що цього року Чехія знайшла велику кількість снарядів для передачі Україні в країнах, що не є членами ЄС.

Однак для їх закупівлі знадобилося фінансування міжнародних партнерів. Саме цим питанням і зайнявся уряд Чехії.

Декілька країн виділили кошти, і вже 25 червня до України прибула перша партія снарядів від чеської ініціативи.

У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші 50 тисяч снарядів, частину з яких уже використовують на фронті.

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