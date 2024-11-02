Президент Чехии разрешил нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ

По словам пресс-секретаря главы государства Филиппа Платоша, более 180 чехов обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии.

Ведь по законам Чехии граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без разрешения президента страны.

По данным издания, известно, что президент Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Однако информации о том, сколько заявлений было отклонено, пока нет.