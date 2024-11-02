RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Президент Чехии разрешил нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Чехии Петр Павел разрешил нескольким десяткам граждан страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В общей сложности чехами было подано почти 200 запросов на разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Český rozhlas.

По словам пресс-секретаря главы государства Филиппа Платоша, более 180 чехов обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии.

Ведь по законам Чехии граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без разрешения президента страны.

По данным издания, известно, что президент Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Однако информации о том, сколько заявлений было отклонено, пока нет.

Помощь Украине от Чехии

Напомним, что в этом году Чехия нашла большое количество снарядов для передачи Украине в странах, не являющихся членами ЕС.

Однако для их закупки потребовалось финансирование международных партнеров. Именно этим вопросом и занялось правительство Чехии.

Несколько стран выделили средства, и уже 25 июня в Украину прибыла первая партия снарядов от чешской инициативы.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила первые 50 тысяч снарядов, часть из которых уже используются на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВойна России против УкраиныОккупанты