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Президент Чехии разрешил нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ

Чехия, Суббота 02 ноября 2024 19:20
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Президент Чехии разрешил нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Чехии Петр Павел разрешил нескольким десяткам граждан страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В общей сложности чехами было подано почти 200 запросов на разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Český rozhlas.

По словам пресс-секретаря главы государства Филиппа Платоша, более 180 чехов обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии.

Ведь по законам Чехии граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без разрешения президента страны.

По данным издания, известно, что президент Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Однако информации о том, сколько заявлений было отклонено, пока нет.

Помощь Украине от Чехии

Напомним, что в этом году Чехия нашла большое количество снарядов для передачи Украине в странах, не являющихся членами ЕС.

Однако для их закупки потребовалось финансирование международных партнеров. Именно этим вопросом и занялось правительство Чехии.

Несколько стран выделили средства, и уже 25 июня в Украину прибыла первая партия снарядов от чешской инициативы.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила первые 50 тысяч снарядов, часть из которых уже используются на фронте.

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