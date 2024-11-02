Президент Чехии разрешил нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ
Президент Чехии Петр Павел разрешил нескольким десяткам граждан страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В общей сложности чехами было подано почти 200 запросов на разрешение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Český rozhlas.
По словам пресс-секретаря главы государства Филиппа Платоша, более 180 чехов обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии.
Ведь по законам Чехии граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без разрешения президента страны.
По данным издания, известно, что президент Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Однако информации о том, сколько заявлений было отклонено, пока нет.
Помощь Украине от Чехии
Напомним, что в этом году Чехия нашла большое количество снарядов для передачи Украине в странах, не являющихся членами ЕС.
Однако для их закупки потребовалось финансирование международных партнеров. Именно этим вопросом и занялось правительство Чехии.
Несколько стран выделили средства, и уже 25 июня в Украину прибыла первая партия снарядов от чешской инициативы.
В июле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила первые 50 тысяч снарядов, часть из которых уже используются на фронте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.