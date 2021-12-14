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Президент Чехии Земан пошел на уступки. Назначение правительства состоится 17 декабря

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Чехия, Вторник 14 декабря 2021 10:29
Президент Чехии Земан пошел на уступки. Назначение правительства состоится 17 декабря Фото: президент Чехии Милош Земан (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Президент Чехии Милош Земан изменил свое решение и больше не блокирует назначение правительства в таком составе, как предложила коалиция. Даже включая кандидата на пост министра иностранных дел, против которого он был категорически против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

"Рад объявить результаты моей часовой встречи с президентом Земаном. Правительство Чехии будет назначено в эту пятницу в таком составе, как я предложил его, то есть включительно с кандидатом на должность министра иностранных дел Яном Липавским", - заявил будущий премьер Петр Фиала.

Он также похвалил президента за то, что ради своих принципов он не стал доводить дело до спора в Конституционном суде.

Назначение правительства ожидается в пятницу, в 11:00 в Ланском замке.

Ранее президент Чехии Милош Земан блокировал назначение правительства тем, что отказывался согласовывать кандидатуру нового главы МИД.

По словам Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липавский - якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечал, что, согласно Конституции, он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства.

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Чехия Милош Земан
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