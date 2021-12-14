Президент Чехии Земан пошел на уступки. Назначение правительства состоится 17 декабря
Президент Чехии Милош Земан изменил свое решение и больше не блокирует назначение правительства в таком составе, как предложила коалиция. Даже включая кандидата на пост министра иностранных дел, против которого он был категорически против.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.
"Рад объявить результаты моей часовой встречи с президентом Земаном. Правительство Чехии будет назначено в эту пятницу в таком составе, как я предложил его, то есть включительно с кандидатом на должность министра иностранных дел Яном Липавским", - заявил будущий премьер Петр Фиала.
Он также похвалил президента за то, что ради своих принципов он не стал доводить дело до спора в Конституционном суде.
Назначение правительства ожидается в пятницу, в 11:00 в Ланском замке.
Ранее президент Чехии Милош Земан блокировал назначение правительства тем, что отказывался согласовывать кандидатуру нового главы МИД.
По словам Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липавский - якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечал, что, согласно Конституции, он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства.