Президент Чехии Земан пошел на уступки. Назначение правительства состоится 17 декабря

Президент Чехии Милош Земан изменил свое решение и больше не блокирует назначение правительства в таком составе, как предложила коалиция. Даже включая кандидата на пост министра иностранных дел, против которого он был категорически против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES .

"Рад объявить результаты моей часовой встречи с президентом Земаном. Правительство Чехии будет назначено в эту пятницу в таком составе, как я предложил его, то есть включительно с кандидатом на должность министра иностранных дел Яном Липавским", - заявил будущий премьер Петр Фиала.

Он также похвалил президента за то, что ради своих принципов он не стал доводить дело до спора в Конституционном суде.

Назначение правительства ожидается в пятницу, в 11:00 в Ланском замке.