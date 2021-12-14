Президент Чехії Земан пішов на поступки. Призначення уряду відбудеться 17 грудня

Президент Чехії Мілош Земан змінив своє рішення і більше не блокує призначення уряду в такому складі, як запропонувала коаліція. Навіть включаючи кандидата на пост міністра закордонних справ, проти якого він був категорично проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES .

"Радий оголосити результати моєї годинної зустрічі з президентом Земаном. Уряд Чехії буде призначено в цю п'ятницю в такому складі, як я запропонував його, тобто включно з кандидатом на посаду міністра закордонних справ Яном Ліпавським", - заявив майбутній прем'єр Петро Фіала.

Він також похвалив президента за те, що заради своїх принципів він не став доводити справу до спору в Конституційному суді.

Призначення уряду очікується в п'ятницю, об 11:00 в Ланському замку.