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Президент Чехії Земан пішов на поступки. Призначення уряду відбудеться 17 грудня

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Чехія, Вівторок 14 грудня 2021 10:29
Президент Чехії Земан пішов на поступки. Призначення уряду відбудеться 17 грудня Фото: президент Чехії Мілош Земан (Mikhail Svetlov / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Президент Чехії Мілош Земан змінив своє рішення і більше не блокує призначення уряду в такому складі, як запропонувала коаліція. Навіть включаючи кандидата на пост міністра закордонних справ, проти якого він був категорично проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

"Радий оголосити результати моєї годинної зустрічі з президентом Земаном. Уряд Чехії буде призначено в цю п'ятницю в такому складі, як я запропонував його, тобто включно з кандидатом на посаду міністра закордонних справ Яном Ліпавським", - заявив майбутній прем'єр Петро Фіала.

Він також похвалив президента за те, що заради своїх принципів він не став доводити справу до спору в Конституційному суді.

Призначення уряду очікується в п'ятницю, об 11:00 в Ланському замку.

Раніше президент Чехії Мілош Земан блокував призначення уряду тим, що відмовлявся погоджувати кандидатуру нового глави МЗС.

За словами Земана, кандидат на посаду міністра закордонних справ Ян Ліпавський - нібито не має достатніх професійних кваліфікацій. Водночас президент зазначав, що, згідно з Конституцією, він не зобов'язаний погоджувати всі надані йому пропозиції від членів уряду.

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