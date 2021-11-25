Президент Чехии вернулся в больницу через несколько часов после выписки

Президент Чехии Милош Земан вернулся в больницу через несколько часов после выписки . Чешского лидера повторно госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание TN Nova .

Как сообщил изданию пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, после выписки Земан был доставлен в резиденцию в замке Ланы. Однако в тот же день главе государства пришлось вернуться в госпиталь, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.

По его словам, у Земана нет никаких симптомов коронавируса. Чешский лидер неделю назад получил бустерную дозу от инфекции. Другие подробности Овчачек отказалась привести, пообещав в ближайшее время опубликовать пресс-релиз о состоянии президента.