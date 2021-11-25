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Президент Чехии вернулся в больницу через несколько часов после выписки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехии Милош Земан вернулся в больницу через несколько часов после выписки. Чешского лидера повторно госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание TN Nova.

Как сообщил изданию пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, после выписки Земан был доставлен в резиденцию в замке Ланы. Однако в тот же день главе государства пришлось вернуться в госпиталь, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.

По его словам, у Земана нет никаких симптомов коронавируса. Чешский лидер неделю назад получил бустерную дозу от инфекции. Другие подробности Овчачек отказалась привести, пообещав в ближайшее время опубликовать пресс-релиз о состоянии президента.

Напомним, Милоша Земана выписали из госпиталя днем 25 ноября несмотря на протесты врачей.

Отметим, президента Чехии госпитализировали еще 10 октября.

Как сообщало РБК-Украина, причиной госпитализации Земана стало осложнение хронических заболеваний.

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ЧехияМилош Земан