Президент Чехии не разрешил 11 гражданам страны вступить в армию Украины

Президент Чехии Милош Земан отклонил просьбу 11 граждан своей страны о вступлении в армию Украины. Глава государства принял такое решение на основании чешского Министерства обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека.
"Президент Чешской Республики Милош Земан во вторник, 24 мая 2022 года, не удовлетворил просьбы 11 граждан Чехии, разрешить им вступить в ряды Вооруженных сил Украины", - написал Овчачек в Twitter.
Представитель чешского президента пояснил, что Земан принял такое решение на основании рекомендации Минобороны.
Напомним, ранее Земан одобрил вступление в армию Украины более 100 чехам. Всего, по данным Минобороны страны, около 400 граждан Чехии подали запрос на службу в ВСУ.
Отметим, Чехия одна из 47 стран, принимавшая участие во вчерашней встрече в формате "Рамштайн". По итогам заседания Прага объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут ударные вертолеты, танки и ракетные системы.
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