Президент Чехии не разрешил 11 гражданам страны вступить в армию Украины

Президент Чехии Милош Земан отклонил просьбу 11 граждан своей страны о вступлении в армию Украины. Глава государства принял такое решение на основании чешского Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека.

"Президент Чешской Республики Милош Земан во вторник, 24 мая 2022 года, не удовлетворил просьбы 11 граждан Чехии, разрешить им вступить в ряды Вооруженных сил Украины", - написал Овчачек в Twitter. Представитель чешского президента пояснил, что Земан принял такое решение на основании рекомендации Минобороны.