Президент Чехії не дозволив 11 громадянам країни вступити в армію України

Президент Чехії Мілош Земан відхилив прохання 11 громадян своєї країни про вступ до армії України. Глава держави прийняв таке рішення на підставі чеського Міністерства оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента Чехії Їржі Овчачека.
"Президент Чеської Республіки Мілош Земан у вівторок, 24 травня 2022 року, не задовольнив прохання 11 громадян Чехії, дозволити їм вступити до лав Збройних сил України", - написав Овчачек у Twitter.
Представник чеського президента пояснив, що Земан прийняв таке рішення на підставі рекомендації Міноборони.
Нагадаємо, раніше Земан схвалив вступ до армії України понад 100 чехам. Всього, за даними Міноборони країни, близько 400 громадян Чехії подали запит на службу в ЗСУ.
Зазначимо, Чехія одна з 47 країн, яка брала участь у вчорашній зустрічі у форматі "Рамштайн". За підсумками засідання Прага оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть ударні вертольоти, танки і ракетні системи.
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