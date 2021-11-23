Президент Чехии предложил Польше помощь в защите границе от мигрантов

Президент Чехии Милош Земан предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде отправить чешских военнослужащих для охраны границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса. Он отметил, что военные готовы к немедленной передислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Чехии .

"Армия Чешской Республики готова отправить свои войска для защиты границы Республики Польша, если вы заинтересованы и выполняете юридические условия", - написал в письме Дуде Земан.

Он добавил, что чешские военные готовы отправиться на помощь своим польским коллегам немедленно. Президент Чехии отметил, что Польша защищает не только свою границу, но и границу ЕС и стран НАТО.

"Поэтому все страны-члены ЕС и НАТО должны реагировать на любую угрозу и предложить эффективную помощь", - подчеркнул Земан.