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Президент Чехии предложил Польше помощь в защите границе от мигрантов

Новина українською →
Прага, Вторник 23 ноября 2021 17:04
Президент Чехии предложил Польше помощь в защите границе от мигрантов Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехии Милош Земан предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде отправить чешских военнослужащих для охраны границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса. Он отметил, что военные готовы к немедленной передислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Чехии.

"Армия Чешской Республики готова отправить свои войска для защиты границы Республики Польша, если вы заинтересованы и выполняете юридические условия", - написал в письме Дуде Земан.

Он добавил, что чешские военные готовы отправиться на помощь своим польским коллегам немедленно. Президент Чехии отметил, что Польша защищает не только свою границу, но и границу ЕС и стран НАТО.

"Поэтому все страны-члены ЕС и НАТО должны реагировать на любую угрозу и предложить эффективную помощь", - подчеркнул Земан.

Напомним, в Польше за последние сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси.

Отметим, 22 ноября польские власти заявили, что пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атаки на границу страны.

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Чехия Польша Милош Земан
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