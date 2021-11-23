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Президент Чехії запропонував Польщі допомогу в захисті кордону від мігрантів

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Прага, Вівторок 23 листопада 2021 17:04
Президент Чехії запропонував Польщі допомогу в захисті кордону від мігрантів Фото: Мілош Земан, президент Чехії (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехії Мілош Земан запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді відправити Чеських військовослужбовців для охорони кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи. Він зазначив, що військові готові до негайної передислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Чехії.

"Армія Чеської Республіки готова відправити свої війська для захисту кордону Республіки Польща, якщо ви зацікавлені і виконуєте юридичні умови", - написав у листі Дуді Земан.

Він додав, що чеські військові готові відправитися на допомогу своїм польським колегам негайно. Президент Чехії зазначив, що Польща захищає не тільки свій кордон, а й кордон ЄС і країн НАТО.

"Тому всі країни-члени ЄС і НАТО повинні реагувати на будь-яку загрозу і запропонувати ефективну допомогу", - підкреслив Земан.

Нагадавши, у Польщі за останню добу зафіксували 174 спроби незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі.

Зазначимо, 22 листопада польська влада заявила, що прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атаки на кордон країни.

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Чехія Польша Мілош Земан
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