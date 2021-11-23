Президент Чехії запропонував Польщі допомогу в захисті кордону від мігрантів

Президент Чехії Мілош Земан запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді відправити Чеських військовослужбовців для охорони кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи. Він зазначив, що військові готові до негайної передислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Чехії .

"Армія Чеської Республіки готова відправити свої війська для захисту кордону Республіки Польща, якщо ви зацікавлені і виконуєте юридичні умови", - написав у листі Дуді Земан.

Він додав, що чеські військові готові відправитися на допомогу своїм польським колегам негайно. Президент Чехії зазначив, що Польща захищає не тільки свій кордон, а й кордон ЄС і країн НАТО.

"Тому всі країни-члени ЄС і НАТО повинні реагувати на будь-яку загрозу і запропонувати ефективну допомогу", - підкреслив Земан.