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Президент Чехии поручил начать переговоры о формировании нового правительства

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии (ODS) Петру Фиале начать переговоры о формировании нового правительства. Ожидается, что он же и возглавит коалиционный кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Mladá fronta DNES.

"Уважаемый господин председатель, по итогам результатов выборов в Палату депутатов поручаю вам провести переговоры с представителями политических партий, представленных в Палате депутатов, с целью создания нового правительства", - цитирует издание Земана.

По его словам, он ожидает результатов переговоров представителей политических сил о формировании нового правительства, чтобы принять решение по следующему этапу конституционного процесса.

Петр Фиале ответил, что принял миссию по формированию правительства. Он отметил, что уже пять партий заключили коалиционное соглашение и разделили между собой министерства. Имена будущих министров не называются, однако известно, что лидер ODS должен возглавить новый кабинет.

Напомним, Земан 10 октября попал в больницу из-за проблем с печенью.

Отметим, 4 ноября президент Чехии покинул реанимацию и был переведен в реабилитационное отделение из-за политического давления.

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ЧехияМилош Земан