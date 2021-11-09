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Президент Чехії доручив розпочати переговори про формування нового уряду

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехії Мілош Земан доручив главі Громадянської демократичної партії (ODS) Петру Фіалі почати переговори про формування нового уряду. Очікується, що він же і очолить коаліційний кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Mladá fronta DNES.

"Шановний пане голово, за підсумками результатів виборів до Палати депутатів доручаю вам провести переговори з представниками політичних партій, поданих у Палаті депутатів, з метою створення нового уряду", - цитує видання Земана.

За його словами, він очікує на результати переговорів представників політичних сил щодо формування нового уряду, щоб ухвалити рішення щодо наступного етапу конституційного процесу.

Петро Фіалі відповів, що прийняв місію з формування уряду. Він зазначив, що вже п'ять партій уклали коаліційну угоду та розділили між собою міністерства. Імена майбутніх міністрів не називаються, проте відомо, що лідер ODS має очолити новий кабінет.

Нагадаємо, Земан 10 жовтня потрапив до лікарні через проблеми з печінкою.

Зазначимо, 4 листопада президент Чехії залишив реанімацію і був переведений до реабілітаційного відділення через політичний тиск.

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ЧехіяМілош Земан