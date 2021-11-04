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Президент Чехии покинул реанимацию из-за политического давления

Автор: Сергей Пышкин

Президент Чехии Милош Земан покинул реанимацию. Лидера страны перевели в реабилитационное отделение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Президент покинул реанимацию на фоне того, как чешские сенаторы рассматривали возможность объявить Земана непригодным для работы.

Отмечается, что 77-летний президент попал в больницу из-за проблем с печенью. Он был госпитализирован 10 октября и в течение трех недель он провел в отделении интенсивной терапии.

"Президента перевели на стандартную кровать в реабилитационном отделении", - заявила пресс-секретарь Военного университетского госпиталя в Праге Джитка Зинк.

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ЧехияПрезидент