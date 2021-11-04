Президент Чехії покинув реанімацію через політичний тиск

Президент покинув реанімацію на тлі того, як чеські сенатори розглядали можливість оголосити Земана непридатним для роботи.

Зазначається, що 77-річний президент потрапив до лікарні через проблеми з печінкою. Його було госпіталізовано 10 жовтня й протягом трьох тижнів він провів у відділені інтенсивної терапії.

"Президента перевели на стандартне ліжко в реабілітаційному відділенні", - заявила прессекретар Військового університетського госпіталю в Празі Джитка Зінк.