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Президент Чехии подписал закон, исключающий РФ и Китай из тендера на новый энергоблок АЭС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий компании России и Китая из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Кроме того, при обслуживании станции нельзя будет использовать российские и китайские технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское информационное агентство ČTK.

По данным издания, закон предусматривает, что для строительства АЭС будут использоваться только технологии от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках от 1996 года. Россия и Китай не входят в число.

При этом, отмечает агентство, российские и китайские технологии запрещено использовать не только при строительстве, но и обслуживании нового блока АЭС.

Напомним, в апреле власти Чехии исключили российскую компанию из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В конкурсе примут участие трое кандидатов - из США, Франции и Южной Кореи.

Отметим, в середине июня нижняя палата парламента Чехии исключила компании России и Китая из тендера на строительство нового энергоблока АЭС.

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Российская ФедерацияКитайЧехияАЭС